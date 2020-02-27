طوبا.. قصة أضخم ثوران بركاني على كوكب الأرض وعلاقته بتطور الجنس البشري

من بين كل الانفجارات البركانية التي تعرض لها كوكب الأرض على مدار المليوني عام الماضية، كان ثوران بركان واحد هو الأشد خطورة، بل كان كارثة عالمية لم يتعرض لها الكوكب من قبل، ورغم الموقف المرعب وقتل البشر والحيوانات حينها، إلا أن الفضل يرجع إليه.







ثار هذا البركان في الهند، وأطلق عليه العلماء اسم ثوران «طوبا»، وكان قد حدث هذا الثوران الهائل قبل حوالي 74 ألف عام، بين 69,000 و77,000 سنة مضت في الموقع الذي هو الآن بحيرة توبا (سومطرة، إندونيسيا)، وأطلق ما يقرب من 1000 ضعف ما حدث في ثوران بركان ماونت سانت هيلينز الضخم الذي وقع في عام 1980، وكان الانفجار هائلا بشكل لم يصدق.









دمار بركان طوبا لم يقتصر على خروج الحمم البركانية بكميات ضخمة، بل أثر على الطقس بفترة تسمى "الشتاء البركاني"، والتي استمرت حوالي 10 أعوام، وبعدها مرت المنطقة بفترة جليدية استمرت إلى آلاف السنين، و لم ينجو من هذا الحادث المدمر إلا عدد قليل جدا، ولم يستطيعوا حتى الهرب إلى أي مكان آخر بل ظلوا محتجزين داخل أحد الكهوف.