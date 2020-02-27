تداول 494 شاحنة و65 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 494 شاحنة و65 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمانة وعزيز اكسبريس وعلى متنها 133 شاحنة و20 سيارة.





بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 101 شاحنة و7 سيارات فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 99 شاحنة و5 سيارات وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها 13 شاحنة و28 سيارة .





وفى ميناء نويبع ، تم استقبال السفينتين سينا وبريدج وعلى متنهم 40 شاحنة و4 سيارات فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية للسفينتين سينا وبريدج ( وصول وسفر ) وعلى متنهم 108 شاحنة و سيارة واحدة كما شهد ميناء الغردقة رحلة مكوكية للعبارة كوين نفرتيتى .