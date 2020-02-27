AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا وإيران.. حصيلة جديدة مرعبة

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:52 ص
الكمامات صارت ضرورة
الكمامات صارت ضرورة لكل إيراني
Advertisements
محمد علي
ذكرت وسائل إعلام دولية، إن عدد الوفيات بكورونا في إيران ارتفع إلى رقم جديد، مواصلا بذلك حالة القلق في البلاد.

وارتفعت حالة الموتى بالفيروس المستجد إلى 22 حالة وفاة حتى الآن وإجمالي إصابات مؤكدة وصل إلى  141.

وهي الأرقام التي تدق ناقوس الخطر، بعدما تحولت إيران إلى بؤرة وباء ودولة نقلت العدوى لدول أخرى، كان أبرزها الدول العربية الخليجية.

حيث نقلت إيران العدوى لمواطنين من البحرين والكويت والسعودية كانوا يقومون بزيارة لها، وذهبوا دون أن تجري الفحص اللازم لهم، وهو ما رفع الأعداد المصابة.

وارتفعت أعداد المصابين بكورونا في الكويت إلى 26، بينما كانت في البحرين 33، منها  6 سعوديات.

ولام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومنظمة مراسلون بلا حدود، إيران لعدم شفافيتها واخفائها أمر الفيروس حتى انتشر وتحول إلى كارثة، يسعى الجميع إلى حصارها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 إصابات.. إيران تنقل عدوى فيروس كورونا إلى أفغانستان

تطورات خطيرة لـ كورونا خلال ساعات.. إيران تنقل العدوى القاتلة لجيرانها العرب.. طوارئ وإغلاق حدود في الكويت والبحرين والسعودية والعراق ولبنان.. والصين تتخذ قرارات تاريخية

قادمون من إيران.. ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في البحرين

الأردن يكشف عن أول حالة كورونا.. وهذه جنسيتها

بعد عزلهم في البحرين.. قرار عاجل من السعودية بشأن المصابين بفيروس كورونا

لأسباب خطيرة.. عمان تنضم للإمارات والكويت.. قرارات جديدة بحق إيران

ترشيحاتنا

مجلس أبو ظبي يحسم الجدل حول عدم استضافة السوبر المصري مرة أخرى

إسراء عبد الفتاح تستعيد ذكرياتها في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك| شاهد

هل صلاة الفجر قبل الشروق تحسب؟ أمين الفتوى يجيب

النجوم تحت قدمي.. منى ممدوح تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور.. شاهد

في عيد ميلاد معز مسعود.. قصة زواجه وطلاقه من شيري عادل

فستان مشجر ومكياج ناعم.. شاهد إطلالة شيرين عبد الوهاب فى آخر حفلاتها

AdvertisementS

سر غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية للراحل حسني مبارك

جريمة اندر إيدج في حلوان.. محمد قتل سيف بسبب اللعب.. والأهالي: تربية شوارع والأفلام ضيعته.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

بعد قليل.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ٧ من أسرة واحدة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش؟

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

عاجل.. وفاة 22 شخصًا في إيران بـ فيروس كورونا

أخبار الفن.. استئصال شيرين عبد الوهاب لورم بالرحم.. بكاء إلهام شاهين ويسرا.. غضب أصالة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير