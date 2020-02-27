كورونا وإيران.. حصيلة جديدة مرعبة

ذكرت وسائل إعلام دولية، إن عدد الوفيات بكورونا في إيران ارتفع إلى رقم جديد، مواصلا بذلك حالة القلق في البلاد.





وارتفعت حالة الموتى بالفيروس المستجد إلى 22 حالة وفاة حتى الآن وإجمالي إصابات مؤكدة وصل إلى 141.





وهي الأرقام التي تدق ناقوس الخطر، بعدما تحولت إيران إلى بؤرة وباء ودولة نقلت العدوى لدول أخرى، كان أبرزها الدول العربية الخليجية.





حيث نقلت إيران العدوى لمواطنين من البحرين والكويت والسعودية كانوا يقومون بزيارة لها، وذهبوا دون أن تجري الفحص اللازم لهم، وهو ما رفع الأعداد المصابة.





وارتفعت أعداد المصابين بكورونا في الكويت إلى 26، بينما كانت في البحرين 33، منها 6 سعوديات.





ولام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومنظمة مراسلون بلا حدود، إيران لعدم شفافيتها واخفائها أمر الفيروس حتى انتشر وتحول إلى كارثة، يسعى الجميع إلى حصارها.



