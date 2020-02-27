الذهب يصعد بفعل انتشار فيروس كورونا وآمال خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، بعد أن غذى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين الطلب على أصول الملاذ الآمن، وعزز رهانات خفض الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية، في حين بلغ البلاديوم ذروة قياسية بفعل المخاوف من نقص المعروض.





وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8 بالمائة إلى 1651.95 دولار للأونصة، وقفزت الأسعار أكثر من واحد بالمائة خلال معاملات أمس، الأربعاء، لكنها أغلقت على صعود 0.3% فقط.





وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 بالمائة مسجلة 1654 دولارا.





ورصد "صدى البلد" أسعار المعادن النفيسة بالبورصات العالمية، حيث نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2787.64 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2847.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.





كما زاد البلاتين 1.2 بالمائة مسجلا 921.62 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ ديسمبر.



