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رياضة

دكرنس "الحصان الأسود" يحمل آمال جماهير غزل المحلة للعودة للممتاز

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:53 ص
دكرنس
دكرنس
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عبدالله هشام
تتجه أنظار جماهير غزل المحلة إلي مباراة فريق دكرنس أمام منافسه فاركو يوم الثلاثاء الموافق 3-10 ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة دوري القسم الثاني مجموعة بحري.

وتأمل جماهير غزل المحلة في أن يواصل فريق دكرنس المفاجآت ويحقق الفوز علي فاركو الجولة المقبلة وبعدها الفوز علي ألعاب دمنهور حتى يصعد الفلاحين الى قمة المجموعة ويكون على بُعد خطوات بسيطة من العودة للدوري الممتاز.

ويشتد الصراع في المراكز الثلاثة الأولى بمجموعة بحري نظرا لتقارب فارق النقاط بين ألعاب دمنهور المتصدر بـ 33 نقطة و فاركو الوصيف بـ 31 نقطة وغزل المحلة المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

ونجح فريق دكرنس في أن يكون الحصان الأسود للمجموعة بعدما نجح في وضع اسمه بين الكبار و يهابه جميع المنافسين حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات في إنجاز يحسب لهم لكونهم صاعدون حديثًا إلى القسم الثاني ، ويحتل المركز السادس برصيد 25 نقطة مبتعدا علي مناطق الهبوط.

وخرج فريق غزل المحلة بتعادل بطعم الفوز أمام فريق فاركو الجولة الماضية مما جعل تواجد الفلاحين في المنافسة مستمرا بقيادة خالد عيد المدير الفني.

جدير بالذكر أن خلال منافسات الدور الأول نجح فريق دكرنس في تحقيق التعادل السلبي مع فاركو وبعدها خسر أمام فريق ألعاب دمنهور بنتيجة هدفين دون رد.
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