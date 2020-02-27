مشاهير من سيناء.. من هو الراحل عبد الحافظ الزملوط؟



و عقب صدور الدستور المصري ومع تشكيل اول مجلس للشعب في ظلة في 1970 اختارة الراحل محمد انور السادات ليكون احد ابناء سيناء في المجلس



ومع اعلان قيام ، اتحاد الجمهوريات العربية ، في ابريل 1971 بين مصر وسوريا وليبيا اختير عبد الحافظ الزملوط لعضويتة وتولي منصب ، امين اللجنة التشريعية .



كما كان لنشاطة في البرلمان واقتراحاتة ودراساتة اكبر الاثر في صدور او تعديل كثير من التشريعات خدمة لابناء سيناء والقناة و منها علي سبيل المثال :-



*صدور القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الاحكام الخاصة بالاعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة .



* صدور القانون رقم 114 لسنة 1974م بشان بعض التيسيرات لمواطني محافظات القناة وسيناء .



*صدور القانون رقم 23 لسنة 1976 بانشاء محكمة ابتدائية بمحافظة سيناء .



*صدور القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بور سعيد والاسماعيلية و السويس وسيناء .



وظل متمتعا بصفتة النيابية حتي وفاتة في 6 يوليو 1976 بعد حياة قضاها في خدمة بلادة واهلة .



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و عقب صدور الدستور المصري ومع تشكيل اول مجلس للشعب في ظلة في 1970 اختارة الراحل محمد انور السادات ليكون احد ابناء سيناء في المجلسومع اعلان قيام ، اتحاد الجمهوريات العربية ، في ابريل 1971 بين مصر وسوريا وليبيا اختير عبد الحافظ الزملوط لعضويتة وتولي منصب ، امين اللجنة التشريعية .كما كان لنشاطة في البرلمان واقتراحاتة ودراساتة اكبر الاثر في صدور او تعديل كثير من التشريعات خدمة لابناء سيناء والقناة و منها علي سبيل المثال :-*صدور القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الاحكام الخاصة بالاعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة .* صدور القانون رقم 114 لسنة 1974م بشان بعض التيسيرات لمواطني محافظات القناة وسيناء .*صدور القانون رقم 23 لسنة 1976 بانشاء محكمة ابتدائية بمحافظة سيناء .*صدور القانون رقم 39 لسنة 1976 بتقرير بعض التيسيرات لمواطني محافظات بور سعيد والاسماعيلية و السويس وسيناء .وظل متمتعا بصفتة النيابية حتي وفاتة في 6 يوليو 1976 بعد حياة قضاها في خدمة بلادة واهلة .اقراء ايضا

ينتمي "عبد الحافظ الزملوط" الي عائلة اولاد سليمان بالعريش ، شمال سيناء ، وقد تخرج من كلية الحقوق من جامعة فؤاد الاول ( القاهرة ) عام 1954 في نفس الدفعة التي تخرج فيها الاعلامي الراحل حلمي البلك ،رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والدبلوماسي البارز والسياسي اللامع الدكتور اسامة الباز.عمل في المحاماة بعد تخرجه ،وتدرج في كافة درجات المحاكم حتي النقض، ويقول جهاد الزملوط احد اقاربه، انه ولد في العريش عاصمة شمال سيناء في 15/ 10/ 1932 م ، وتزوج من رفيقة الكفاح الاعلامية الراحلة الدكتورة سهام البلك ، وكيل وزارة الاعلام و صاحبة البرنامج الشهير الموسوعة السياسية ، احد اشهر برامج التثقيف السياسيوفي عام 1969 كون ، جمعية رعاية ابناء سيناء في المهجر ، وكان رئيسا لمجلس ادارتها حتي وفاتة .