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صاحبة قبضة بطولة أفريقيا للمصارعة: حصدت ٥ ميداليات خلال ٥ سنوات.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:27 ص
إيمان عصام
إيمان عصام
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ريهام فيكتور

قالت إيمان عصام، صاحبة قبضة بطولة أفريقيا للمصارعة، إنها مارست رياضات عدة منذ الصغر، منها التنس ومنها الكونغ فو، ولكنها كانت دائما تشعر أن قدرتها البدنية أقوى وأكبر من تلك الألعاب.


وأضافت إيمان عصام، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى ام سى"، أنه تم اختيارها من قبل أحد كباتن لعبة المصارعة لممارسة تلك الرياضة.


وأوضحت صاحبة قبضة بطولة أفريقيا للمصارعة أنها بدأت رياضة المصارعة منذ أن كان عمرها 13 سنة، لافتة إلى أنها كانت تستمتع بها وتخرج طاقتها فيها.


وتابعت صاحبة قبضة بطولة أفريقيا للمصارعة أن أهلها وأصدقاءها من أكثر الناس الداعمين لها وينظرون إليها نظرة فخر ويعتبرونها من أصحاب الإنجازات.


وأكدت صاحبة قبضة بطولة أفريقيا للمصارعة أنها شاركت فى أول بطولة أفريقية شبابية لها عام 2013 وحصدت وقتها ميداليتين ذهبيتين، لافتة إلى أن في عام 2014 حصلت على ميدالية فضية.


ونوهت صاحبة قبضة بطولة  أفريقيا للمصارعة إلى أنها شاركت ببطولة أفريقيا فى مصر وحصلت على ميدالية ذهبية عام 2015، مشيرة إلى أنها شاركت فى بطولة العالم للشباب عام 2016.


وأوضحت أنها في عام 2018 حصلت على فضية دورة الألعاب الأفريقية.
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