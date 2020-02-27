بسبب الخلاف على المشروبات.. سعرانة يمزق جسد قهوجى بقليوب

مزق عاطل جسد قهوجى فى مشاجرة بقليوب بسبب الخلاف على ثمن المشروبات، وتم ضبط المتهم وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة قليوب إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول "علاء. ن"، قهوجي، مصابا بجرح نافذ في البطن من الجهة اليسرى، وآخر قطعى بالوجه، وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم.





بالانتقال والفحص وسؤال المصاب، قرر حدوث مشادة كلامية بينه وبين المدعو "ياسر. ا"، وشهرته "شريف سعرانة"، حال تواجده بالمقهى، بسبب الخلاف على ثمن المشروبات تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته وفر هاربا.





تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بغرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه، وتولت النيابة التحقيق.