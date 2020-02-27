انطلاق أولى فاعليات مركز الابتكارات وريادة الأعمال بالهندسة الإلكترونية

انطلقت أولى فاعليات مركز الإبتكارات وريادة الأعمال بكلية الهندسة الإلكترونية في جامعة المنوفية تحت إشراف الدكتور نرمين عبدالوهاب البهنساوي المشرف الأكاديمي للمركز على مستوى الجامعة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من مختلف كليات الجامعة، إضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناجحة.





وشارك في الفاعلية المنسق التنفيذي لمركز الابتكار على مستوى جامعات مصر والعالم العربي.





وأكد عميد الكلية أن المركز يهدف إلى النهوض بالمجالين العلمي والاقتصادي لبلدنا العزيز مصر، والمشاركة في دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال والاهتمام بشباب رواد الأعمال لنقل خبرتهم الي الطلاب والمساهمة في إعداد الشخصية الريادية التي تعود عليهم بالنفع وتخدم المجتمع.



