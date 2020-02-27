AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لعدم الالتزام.. إحالة مدير مدرسة رسمية للغات بالإسماعيلية للتحقيق

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إحالة مدير مدرسة النيل الرسمية لغات للتحقيق وقيامها بـ " مأمورية " بإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات.

وذلك عقب جولة تفقدية قام بها، صباح اليوم الخميس، في حضور اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ومحمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية. 

وخلال الجولة التفقدية أبدى الدكتور خالد خلف قبيصي عن عدم رضاه عن انضباط المدرسة وتدنى مستوى النظافة علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة فى الفناء وحديقة المدرسة الي جانب الطرقات والفصول وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف.

 وفى الوقت نفسه لم يكن هناك أي انضباط والتزام بالجدول المدرسي .

حيث تواجد فصول الدراسية بدون معلم بالحصة الاولي كما أبدي بعض الملاحظات الخاصة بغياب عدد كبير من الطلاب سواء بالمرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية . واختتم أنه يتم عمل العديد من الجولات المفاجئة للتفتيش على المدارس والمتابعة الدورية للوقوف على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.
لعدم الالتزام.. إحالة مدير مدرسة رسمية للغات بالإسماعيلية للتحقيق
لعدم الالتزام.. إحالة مدير مدرسة رسمية للغات بالإسماعيلية للتحقيق
لعدم الالتزام.. إحالة مدير مدرسة رسمية للغات بالإسماعيلية للتحقيق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في واقعة التنمر داخل مدرسة بالإسماعيلية.. تحويل الطلاب المتهمين إلى لجنة الانضباط المدرسي

آخر تطورات واقعة التعدي على طالب داخل مدرسة ثانوي في الإسماعيلية

مجازاة مدير مدرسة و6 طلاب في واقعة التعدى على طالب بالإسماعيلية

مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد لجان الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم الفيوم يتفقد مدرسة النقراشي الابتدائية

تكريم المعلمين وأوائل الطلاب بمدرستين فى إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية

ترشيحاتنا

رومانيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

في عيد ميلاد معز مسعود.. قصة زواجه وطلاقه من شيري عادل

شر انتقام.. شاهد كويتي يشعل النار في سيارة شرطة وهو بداخلها

وجدوا جثته مفصولة الرأس.. غموض حول مقتل شاب في عرين أسد

بعد قليل.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ٧ من أسرة واحدة

اتصدم .. موقف محرج لمراسل على الهواء | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير