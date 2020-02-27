لعدم الالتزام.. إحالة مدير مدرسة رسمية للغات بالإسماعيلية للتحقيق





وذلك عقب جولة تفقدية قام بها، صباح اليوم الخميس، في حضور اسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ومحمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.





وخلال الجولة التفقدية أبدى الدكتور خالد خلف قبيصي عن عدم رضاه عن انضباط المدرسة وتدنى مستوى النظافة علاوة على وجود حشائش وبعض المقاعد الخشبية داخل المدرسة خاصة فى الفناء وحديقة المدرسة الي جانب الطرقات والفصول وكذلك عدم انضباط العمل بدفتر الحضور والانصراف.





وفى الوقت نفسه لم يكن هناك أي انضباط والتزام بالجدول المدرسي .





حيث تواجد فصول الدراسية بدون معلم بالحصة الاولي كما أبدي بعض الملاحظات الخاصة بغياب عدد كبير من الطلاب سواء بالمرحلة الابتدائية او المرحلة الاعدادية . واختتم أنه يتم عمل العديد من الجولات المفاجئة للتفتيش على المدارس والمتابعة الدورية للوقوف على انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

قرر الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إحالة مدير مدرسة النيل الرسمية لغات للتحقيق وقيامها بـ " مأمورية " بإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات.