تعرف على منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث

تنطلق اليوم، الخميس منافسات الرجال للدور نصف النهائي، لليوم الثاني لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاتينيوم ، وتستمر حتى الأول من مارس.





ويمثل ‏مصر بمنتخب الرجال كل من: "أحمد أسامة الجندى ، اسلام حامد ، ياسر حفنى ، وشريف ياسر ‏ومهند طارق ‏وعلى الدين شريف"، و هو الحد الاقصى للاعبين المشاركين من الدولة ‏المضيفة مصر.‏





وتبدأ المجموعتان الأولى والثانية بمنافسات السباحة والتي تقام في حمام السباحة الاوليمبي ، ثم تقام بعد ذلك منافسات السلاح وتختم منافسات اليوم بالليزر رن





وتأهلت أمس سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث الى الدور النهائي فى منافسات السيدات.





وجاء تأهل "سلمي" عقب تحقيق المركز الأول في تصفيات نصف النهائي بمجموع نقاط 1035 ضمن أول 36 لاعبة متأهلين للنهائي الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.



