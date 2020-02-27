تعرف على منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث

تنطلق اليوم، الخميس منافسات الرجال للدور نصف النهائي، لليوم الثاني لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث، والتي تستضيفها مصر على ملاعب نادي بلاتينيوم، وتستمر حتى الأول من مارس.
ويمثل مصر بمنتخب الرجال كل من: "أحمد أسامة الجندى ، اسلام حامد ، ياسر حفنى ، وشريف ياسر ومهند طارق وعلى الدين شريف"، و هو الحد الاقصى للاعبين المشاركين من الدولة المضيفة مصر.
وتبدأ المجموعتان الأولى والثانية بمنافسات السباحة والتي تقام في حمام السباحة الاوليمبي ، ثم تقام بعد ذلك منافسات السلاح وتختم منافسات اليوم بالليزر رن
وتأهلت أمس سلمي أيمن لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث الى الدور النهائي فى منافسات السيدات.
وجاء تأهل "سلمي" عقب تحقيق المركز الأول في تصفيات نصف النهائي بمجموع نقاط 1035 ضمن أول 36 لاعبة متأهلين للنهائي الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.
الجدير بالذكر أن 40 دولة تشارك في البطولة ، وهي : الأرجنتين ، النمسا ، بيلاروسيا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ، نيجيريا ، نيوزلندا ، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ولاعبة وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد الدولى للعبة مكون من 23 فردا على رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى فانج سكرتير عام الاتحاد الدولى .