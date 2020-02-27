برلماني: تعديلات قانون البناء الموحد في صالح المواطنين

أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أن المجلس بقيادة الدكتور على عبد العال ، حريص تمامًا على خروج تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، بتيسيرات جديدة في الإجراءات ، تصب في صالح المواطنين ، وتتلافى المشاكل والمعوقات التي واجهتهم ، وكذلك القائمون على تنفيذ القانون، بالإضافة لتحديد الاختصاصات والمسئوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمبانى وسهولة تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على أرض الواقع.





وقال المهندس علاء والى ، في بيان له، إن هذه التعديلات تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي تقام خارج الحيز العمراني ومنح وزارة الزراعة سلطة تنفيذ إزالة أي تعديات تطرأ على الأراضى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى.





وأوضح عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أنه تم إدخال تعديلات على المادة الثانية من مشروع القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى مثل "محطات مياه الشرب والصرف الصحى، شبكات الكهرباء، مشروعات الغاز الطبيعى، محطات تعبئة البوتاجاز، صوامع تخزين الغلال، مدارس، مراكز شباب".





وأضاف أن التعديلات استهدفت أيضًا تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وفيما يخص باب تنظيم أعمال البناء راعت التعديلات تبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين بعدم تحميل المواطن أي رسوم خلاف ما ورد بقانون البناء وزيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التي استحدثها قانون البناء لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، فضلًا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص، خاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية.





وأشار علاء والى إلى أن المادة تضمنت 45 من القانون حظر فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى عدا الرسوم الواردة بالقانون، وكذلك تم تعديل المادة 46 بزيادة قيمة الأعمال التي يلزم تقديم وثيقة تأمين لها من مليون جنيه إلى مليوني جنيه وزيادة عدد الأدوار إلى خمسة طوابق فأكثر تشمل البدروم، مع إلزام التعليات والمبنى الذى يحتوى على أكثر من بدروم بتقديم وثيقة تأمين نظرًا لما يستلزمه هذا النوع من الإنشاء من احتياطات خاصة لتأمينه والمبانى المجاورة، كما تضمنت المادة 47 عدم جواز رفع الغطاء التأمينى في حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى ما لم تحدث مخالفة إنشائية للترخيص بعد صدور الشهادة.





ولفت إلى أنه بالنسبة لتعديلات المادة 50 وفى ضوء الحفاظ على أرواح المواطنين، فجاء التعديل "على عدم جواز تشغيل المصعد أو السلالم، أو المشايات الكهربائية إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية قبل مستخدمى المصعد التي تثبت في حق المؤن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمى المصعد وفقًا للنموذج والقواعد المنظمة التي تقررها الهيئة العامة للرقابة المالية".





وبالنسبة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، تمت إضافة المادة "50" مكرر ألزمت المهندس أو المكتب الهندسى المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام ذوى الإعاقة وفقًا لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستتخدام ذوى الإعاقة.