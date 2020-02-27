منتخب الشباب في مواجهة العراق بكأس العرب.. اليوم

يواجه منتخب الشباب مواليد 2001، نظيره العراقي، اليوم الخميس، وذلك في اطار ربع نهائي كأس العرب، المقام في الوقت الحالي بالسعودية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف بملعب محمد بن فهد.





وتأهل منتخب مصر من مجموعته متصدرًا برصيد 7 نقاط وذلك بالفوز على منتخبات الجزائر وفلسطين والتعادل مع السعودية.



