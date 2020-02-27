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رياضة

منتخب الشباب في مواجهة العراق بكأس العرب.. اليوم

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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نور عادل
يواجه منتخب الشباب مواليد 2001، نظيره العراقي، اليوم الخميس، وذلك في اطار ربع نهائي كأس العرب، المقام في الوقت الحالي بالسعودية، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف بملعب محمد بن فهد.

وتأهل منتخب مصر من مجموعته متصدرًا برصيد 7 نقاط وذلك بالفوز على منتخبات الجزائر وفلسطين والتعادل مع السعودية.

وفي الاطار ذاته يواجه اليوم منتخب تونس نظيره الجزائري في تمام الساعة الثانية الا ربع، بينما تستكمل منافسات ربع النهائي غدًا الجمعة بمواجهة المغرب امام نظيره الليبي، في الثانية الا ربع، ومواجهة السنغال بنظيره منتخب البحرين في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.
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