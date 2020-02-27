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اقتصاد

رئيس "بني سويف الجديدة": بيع مخلفات إصلاح شبكات وخردة بـ1.7 مليون جنيه

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
صرح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع الكهنة والخردة والمخلفات الناتجة عن مخلفات الإصلاح والإحلال والتجديد للشبكات بالمدينة، ورواكد المحطات، وغير ذلك بقيمة مليون و708 آلاف جنيه، وذلك فى إطار الاستغلال الأمثل لتلك المخلفات، وزيادة الموارد المالية للجهاز.

 وأوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع اللوط الأول بمبلغ 80 ألف جنيه، واللوط الثاني بقيمة ٢٧٨ ألفا و٥٠٠ جنيه، واللوط الثالث بنحو 25 ألف جنيه، واللوط الرابع بمليون و325 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن جلسة المزاد حضرها ممثلون عن عدة جهات، لتحقيق مبدأ الشفافية والمنافسة بين المتقدمين للحصول على أعلى سعر.

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