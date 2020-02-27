صاحب تاكسي الخير لتوصيل المرضي بالإسكندرية: بنفذ وصية أمي.. فيديو

أحيانًا ما تكون معاناة بعض الأشخاص، دافعًا قويًا لغيرهم في مساعدة من يعانون، وذلك لتخفيف الآلام عنهم، ودعمهم، سواء بشكل مادي أو معنوي، حيث كانت معاناه والدته ووصيتها، دافعًا قويًا له، في مساعدة المرضى والتخفيف عنهم.





لم تكن وصية الأم وحدها، سبب اتخاذ "أشرف محمود" سائق تاكسي، لهذه الطريقة، ولكنه مشهد لن ينساه جعله يعاهد نفسه والله ألا يتلقى أموالًا من مريض: "كان فيه شخص معايا مريض، وهو في طريقه للمستشفي، فجأة مات وقال الشهادة وهو جنبي، من يومها لا يمكن آخد فلوس من حد مريض".





وأكد "أشرف محمود"، إنه يعمل على توصيل المرضى بالمجان للمستشفيات بمحافظة الإسكندرية عن طريق ترك رقم هاتفه على زجاج السيارة و تعليق لافتة بداخلها مكتوبا عليها "توصيل المرضى للمستشفيات بالمجان





وأشار إلى أنه يتجه نحو المريض بمجرد التواصل معه تليفونيًا، وأنه وضع رقم التليفون على سيارته وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.





"التجارة مع الله مكسبها كبير.. والناس لبعضها".. عبَّر اشرف بهذه الكلمات عن حبه لعمل الخير ومضاعفه الله لرزقه بعد توصيل المرضي ودعواتهم له.





الجدير بالذكر أنه لا يملك سيارة أجرة، بل يعمل عليها فقط، ونقل المرضى يتم من وقته وعلى حسابه الخاص، فهو يسدد لصاحب السيارة اليومية المتفق عليها والبنزين، وفي الجزء الذي يعمل فيه لحسابه الخاص تكون خدمة المرضى أو أحباب الله.



