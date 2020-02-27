AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

داخل أرض زراعية.. قصة اعتداء فلاح جنسيًا على طفل بالقليوبية

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:24 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
إبراهيم الهوارى

سيطر الشيطان والشهوة على فلاح، استدراج طفل صغير لا يتعدى 11 عاما داخل أحد الأراضى الزراعية وتعدى عليه جنسيًا.



المأساة شهدتها إحدى قرى كفر شكر بمحافظة القليوبية، وبدأت أثناء خروج الطفل "م ا ع" 11 سنة طالب بالصف الثالث الابتدائي من المدرسة، متجهًا إلى منزله وفي أثناء سيره فى الشارع قابله المتهم ويدعى "م ع ع" 17 سنة فلاح، وقام باستدراجه بحجة سؤاله عن أحد الأطفال أقاربه داخل أحد الأراضى الزراعية، وتعدى عليه جنسيًا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي.

وكانت ربة منزل بكفر شكر قد اتهمت فلاحًا بقرية كفر رجب بالتعدي الجنسي على ابنها التلميذ بالصف الثالث الابتدائي، داخل أحد الأراضي الزراعية الملاصقة للقرية.

وتلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر بلاغًا من "ن ع ع" 45 سنة ربة منزل بتعرّض ابنها "م ا ع" 11 سنة طالب بالصف الثالث الابتدائي للاعتداء الجنسي من المدعو "م ع ع" 17 سنة فلاح بأحد الأراضي الزراعية المُلاصقة للقرية.

وتمكّن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وبالكشف على المجني عليه تبين إصابته بتجمع دموي حول فتحة الشرج وتحرر المحضر رقم 749 لسنة 2020 إداري المركز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالب إعدادي يتحرش بطفل في بني سويف

طبيب مزيف وقتل وانتحار.. دفتر أحوال أبرز جرائم كفرالشيخ في 2019

شاهده في وضع مخل مع طفل.. قصة قتل خالد لـ شقيقه في الشرقية

جثة في المصرف .. خالد قتل شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة وبحث مع الشرطة

إيداع قاتل أخيه ببليس دار رعاية بالزقازيق.. تفاصيل

العشق الممنوع.. التحقيقات تكشف عن مفاجأة في اعتداء 4 شباب جنسيًا على طالبة بـ طوخ

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد أزمتي السوبر وانسحاب الزمالك امام الأهلي .. أول قرار من اللجنة الخماسية لـ اتحاد الكرة

هل يجوز إلغاء الحج والعمرة بسبب كورونا.. أمين دار الإفتاء يجيب

اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

في ذكرى رحيله.. 9 معلومات عن الفنان أبو بكر عزت

تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير