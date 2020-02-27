داخل أرض زراعية.. قصة اعتداء فلاح جنسيًا على طفل بالقليوبية

سيطر الشيطان والشهوة على فلاح، استدراج طفل صغير لا يتعدى 11 عاما داخل أحد الأراضى الزراعية وتعدى عليه جنسيًا.









المأساة شهدتها إحدى قرى كفر شكر بمحافظة القليوبية، وبدأت أثناء خروج الطفل "م ا ع" 11 سنة طالب بالصف الثالث الابتدائي من المدرسة، متجهًا إلى منزله وفي أثناء سيره فى الشارع قابله المتهم ويدعى "م ع ع" 17 سنة فلاح، وقام باستدراجه بحجة سؤاله عن أحد الأطفال أقاربه داخل أحد الأراضى الزراعية، وتعدى عليه جنسيًا.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي.

وكانت ربة منزل بكفر شكر قد اتهمت فلاحًا بقرية كفر رجب بالتعدي الجنسي على ابنها التلميذ بالصف الثالث الابتدائي، داخل أحد الأراضي الزراعية الملاصقة للقرية.

وتلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر بلاغًا من "ن ع ع" 45 سنة ربة منزل بتعرّض ابنها "م ا ع" 11 سنة طالب بالصف الثالث الابتدائي للاعتداء الجنسي من المدعو "م ع ع" 17 سنة فلاح بأحد الأراضي الزراعية المُلاصقة للقرية.