عاطل يستعين بشقيقته لسرقة الفيلات ببنى سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من ضبط عاطل وشقيقته، كونا تشكيلًا عصابيا لاتهامهما بسرقة الفيلات والشقق السكنية الكائنة بمنطقة شرق النيل.





وتلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد بتلقي عدد من البلاغات بتعرض عدد من الفيلات، والشقق السكنية بمنطقة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة للسرقة.





وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد عبد الوهاب مدير المباحث الجنائية، يضم العميد طارق عيسى رئيس البحث الجنائي، والرائد أحمد النبوي رئيس مباحث شرق النيل لضبط الجناة.





وتبين من التحريات الأولية التي قادها الرائد أحمد النبوى رئيس مباحث شرق النيل أن وراء ارتكاب "محمود .ر" 35 سنة، وشقيقته "مني " 31 سنة، ويقيمان قرية بليفيا التابعة لدائرة مركز بني سويف، وتم ضبطهما.





وبمواجهة الشقيقين بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكاب الوقائع، وأرشدا عن بعض المسروقات عبارة عن كمية من المصوغات الذهبية، ومبلغ مالي حصيلة السرقة.





وحرر المحضر رقم 296 لسنة 2020 بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.