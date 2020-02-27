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عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة: نؤهل الخريجين لسوق العمل.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:48 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور أسامة عبد الصادق، عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة: إن تأهيل الطالب بعد التحاقه بالمعهد الخاص بدراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن يكونوا مستعدين لسوق العمل العلمي والعملي.


وأضاف "أسامة" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" عبر فضائية "تن"، أن التأهيل العلمى هو عبارة عن مصطلح الشهادة الذي يريد التحرر منه فى مصر، موضحا  أنه فى العام الأول بالمعهد يجب أن تكون البرامج الدراسية معدة بشكل حرفى ودقيق.


وأشار إلى أنه يقصد بالتأهيل العملى أنه يتم العمل في الخطة الدراسية يتم وضع أنواع من المهارات، لافتا إلى أن تلك المهارات بعضها شخصية فى كيفية تعامله مع الشخص، والأخر متخصصة، وأخرها مهارات يتطلبها سوق العمل.


وأوضح أن تصميم أى برنامج دراسي يجب أن يكون بنظام الساعات المعتمدة لما لها من مزايا، ولكن تصميم برامج مهارية ملزمة لحضور الطالب من أجل الاستفادة من المهارات التى يقدمها المعهد الخاص بدراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الهدف من المعهد هو لنقل التجارب الدولية الناجحة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنها تكون السند لأى تطوير يحدث فى المستقبل لفكرة تلك المشروعات.

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