محافظ أسيوط يشدد على وضع حلول عاجلة لشكاوى المواطنين

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة والعمل على وضع حلول عاجلة للشكاوى والطلبات وإزالة العقبات التي قد تواجه المواطنين في القطاعات المختلفة.





مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات والمديريات والهيئات والمؤسسات الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمامهم وإيجاد فرص عمل جديدة لبعضهم.

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جاء ذلك خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين بديوان عام المحافظة لعرض شكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها ؛ وبحضور مجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وعلي سيد وكيل مديرية القوى العاملة بأسيوط ، ومنيرة بكري مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، وإيهاب عبد الحميد نائب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط ، وعبير عبد الغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة وعدد من مسئولي الصحة والمحافظة.





ووجه المحافظ ؛ وكيلي مديريتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بعمل بحث اجتماعي وميداني لهذه الحالات والتنسيق وبحث شكوى وطلبات المواطنين الذين عرضوا شكواهم خلال اللقاء وتكليفهم بإيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن على أن يتم توفير فرص عمل لبعض الحالات في شركات القطاع الخاص لافتًا إلى أهمية النزول على أرض الواقع للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لحل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.





يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق تفعيل لقاءات المواطنين بشكل أسبوعي للاستجابة السريعة لشكوى وطلبات المواطنين فضلًا عن دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الالكتروني "www.shakwa.eg"وتطبيق الهاتف المحمول "إيجابي" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء (16528) وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة (01555525444 – 01555516528) ؛





كما يتلقى مكتب وحدة ذوي الإعاقة بالديوان العام للمحافظة طلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة العمل الرسمية فضلًا عن تلقى البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل مع بلاغات المواطنين.