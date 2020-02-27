ننشر السيرة الذاتية للدكتورة علا عادل بعد ندبها رئيسا للقومي للترجمة

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرارًا بندب الدكتورة علا عادل عبد الجواد، للعمل مديرًا للمركز القومي الترجمة.





والدكتورة علا عادل عبد الجواد وكيل كلية الألسن لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، حصلت على درجة الماجستير عن موضوعات الغزل الألماني مع المقارنة بشعر الغزل العربي ودرجة الدكتوراة عن صورة المرأة في ملحمة بارسيفال في ضوء المقارنة بشخصيات نسائية عربية، عملت أستاذًا بقسم اللغة الألمانية - كلية الألسن - جامعة عين شمس.





وشغلت العديد من المناصب منها مدير وحدة التدريب ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة بكلية الألسن، مترجمة تحريرية وشفهية وفورية بالعديد من المؤسسات العلمية ومنسق للكثير من البرامج المتخصصة فى اللغة الألمانية بالقاهرة عضو لجنة تحكيم لاختيار كتب ألمانية تناسب السوق العربية ضمن مشروع كتبنا الذي أطلقه معهد جوته ، لجنة تحكيم جائزة المترجمين العرب التي يمنحها معهد جوته لأفضل مترجم متمرس من اللغة الألمانية إلى العربية وكذلك أفضل مترجم مبتدئ - عضو فريق العمل المكلف من كلية الألسن للتقدم لمشروع البرامج المتميزة ، الإشراف على الدورة الثالثة لتدريب المترجمين الشباب بالمركز الثقافي النمساوي.





ونظمت وشاركت في الكثير من ورش العمل الخاصة بالترجمة، اشرفت على ترجمة عدد عشرة كتب أطفال ونشء من الألمانية إلى العربية وتنسيق العمل بين المترجمين ودور النشر المصرية والألمانية ، شاركت فى ملتقي مترجمي الأدب الألماني في برلين ممثلا عن العالم العربي بين 15 متخصصًا من مختلف أنحاء العالم.



