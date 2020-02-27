انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السنوي بشركة أسيوط‎

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بدء تنفيذ فعاليات الأسبوع التدريبى السنوي، والذى على عدد كبير من البرامج التدريبية التخصصية بنظام التدريب التفاعلي والعملي بهدف رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات تنفيذ الأعمال، بمشاركة أكثر من 140 متدربا من ٩ شركات بقطاع الصعيد لتبادل ونقل الخبرات في كافة المجالات.





وأشار، أن الأسبوع التدريبي يأتي ضمن خطة التدريب السنوية لإدارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، لمواكبة تكنولوجيا التدريب الحديثة من خلال البرامج الإلكترونية وتفعيل منصات التدريب والاختبارات الالكترونية، وتقديم الخدمة المميكنة إلى جميع أبناء المحافظات والمجتمع المدني.



