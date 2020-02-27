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محافظات

وكيل صحة الغربية يدشن مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأمراض

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:02 م
مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة
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احمد علي
أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الخميس، تردد 44 ألفاً و646 سيدة وفتاة على المبادرة الرئاسية، "صحة المرأة" التي تستهدف عن الكشف المبكر للأمراض غير السارية وأورام الثدي، والصحة الإنجابية، وأمراض السكر وضغط الدم والسمنة بالمجان، وذلك خلال أسبوع منذ انطلاق المبادرة.

وأشار وكيل الوزارة، بحسب بيان، الخميس، إلى أن إجمالي المترددين تضمن على صحة المحلة أول 5479، وصحة طنطا أول 4322، وصحة المحلة ثان 4388، وصحة طنطا ثان 3303، وصحة مركز السنطة 5707، وصحة مركز بسيون 3515، وصحة مركز زفتى 4816، وصحة مركز سمنود 3315، وصحة مركز قطور،4572، وصحة مركز كفرالزيات 5229. 

وأضاف أن المبادرة تضم ٣٣٥ فرقة على مستوى مراكز المحافظة، مكونة من أطباء وأخصائيين تمريض ورائدات صحيات، وأن المستهدفين بالمبادرة مقسمين على 3 فئات، لافتًا إلى أن المترددين من الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا يتم تقديم التوعية الصحية فقط لهم، ومن 25 إلى 34 عامًا.

كما يتم تقديم التوعية بالإضافة لفحص الحالات المشتبه بها من تلك الفئة العمرية، أما من 35 عاما فما أعلى فيتم توقيع الكشف الطبي الكامل عليهم.
وكيل صحة الغربية يدشن مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأمراض
وكيل صحة الغربية يدشن مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأمراض
وكيل صحة الغربية يدشن مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأمراض
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