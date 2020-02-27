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يعرض كسوة الكعبة.. الآثار تكشف موعد افتتاح متحف العاصمة الإدارية الجديدة.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور مصطفى وزيرى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن احدث عاصمة فى مصر ستضم أقدم عواصم مصر، سواء عاصمة مصر فى الدولة القديمة أو الوسطى أو الحديثة، لافتًا إلى أنه تم نقل تمثال ضخم للملك رمسيسي الثانى ليزين القاعة الرئيسية داخل متحف العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مصطفى وزيرى فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، انه سبق وأن تم نقل مسلتين كانتا مهمتلين، تم ترميمهما ووضعهما فى متحف العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى انه تم استخرج قطع أثرية من مقبرة مكتشفة حديثاُ فى سوهاج، وتم نقل بعض المومياوات والتوابيت الخشبية لكى تعرض فى المتحف.

وأشار إلى ان متحف العاصمة الإدارية الجديدة سيتم افتتاحه فى غضون بضعة أشهر فقط، مضيفًا ان وزير الآثار سيقوم بجولة فى المتحف للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمتحف واستلام قطعة من كسوة الكعبة لوضعها بالمتحف.


وأكد ان متحف العاصمة الإدرية الجديدة سيضم عددًا من القطع الاثرية المميزة، موضحًا أن لجنة سيناريو العرض المتحف تقوم على عرض القطع الاثرية على مستوى المحافظات والمتاحف فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع أن المتحف سيضم آثار لكافة العصور المختلفة التى مرت بها مصر وسيشم قطع أثرية من مختلف المحافظات والقطع الأثرية الثمينة، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح متحف الغردقة بعد يومين بالشراكة مع القطاع الخاص يوم السبت القادم، كما انه جارى العمل فى متحفى كفر الشيخ ومتحف شرم الشيخ.





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