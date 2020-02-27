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أخبار البلد

تدشين أول رابطة تخصصية لأطباء الأطفال بسوهاج

الخميس 27/فبراير/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت  نقابة الأطباء بسوهاج عن تدشين أولى الروابط الطبية للنقابة بمحافظة سوهاج، وهي رابطة أطباء الأطفال يرأسها الدكتور مصطفى أبو سديرة أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة سوهاج، ونائب رئيسها الدكتور أسامة فوزي استشاري الأطفال ورئيس قسم الأطفال بمستشفى سوهاج العام، ومقرر الرابطة الدكتور سلامة الرشيدي أخصائي الأطفال.

شارك في حضور تدشين الرابطة الدكتور محمود فهمي منصور نقيب أطباء سوهاج، الدكتور إسحق إبراهيم أمين عام النقابة، الدكتور إسحق صبحي وكيل النقابة.والدكتورة إيمان سلامة عضو النقابة العامة 

جدير بالذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء وافق مؤخرًا على مقترح لائحة الروابط التخصصية، والتي تقضي بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات ينتظم من خلالها الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في محافظاتهم، وتتضمن اللائحة فتح الباب لإشهار روابط مهنية وانتخاب مجلس إدارة لها يشرف على تنظيم الأحداث العلمية والاجتماعية المختلفة.

ويبلغ اشتراك الرابطة عشرة جنيهات من كل عضو سنويًا تقسم بنسبة 75% لصالح الرابطة الفرعية و25% للرابطة العامة، علن أن يخصص دخل الرابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض على مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة وإنما تتبع إجراءات الصرف المتعارف عليها من خلال حساب النقابة.

كما تتضمن إجراءات الإشهار تقدم عدد 15 طبيب بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.
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