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محافظات

لتطوير الأداء الإداري.. تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالإدارات المحلية في أسيوط

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:01 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، لتنفيذ ما يساهم في رفع القدرات والمهارات الإدارية وتأهيل القيادات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء .


وأوضح أننا "نعمل على تنفيذ رؤية الدولة وخطة مصر2030 وتحقيق التنمية المستدامة لافتًا إلى العمل على تحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى المحافظة إلى تحقيقها بتطوير الأداء في كافة قطاعات الجهاز الإداري بالمحافظة، جاء ذلك خلال لقاءه بأحمد فوزي مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة بمكتبه بديون عام المحافظة". 

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وأشار المحافظ إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري والتنفيذي للمحافظة تعمل على تطوير الأداء ومواكبة التطورات وما هو جديد في القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالمحليات وذلك بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.


وأوضح مدير مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بإدارات الموارد البشرية بالإدارات المحلية بالمراكز والأحياء لرفع مهارات وتطوير الاداء بها وتدريبهم على القوانين والقرارات الوزارية الجديدة والتعامل معها وخاصة مواد القوانين المتعلقة بالعاملين بالدولة وتنمية خبراتهم ومعارفهم الأساسية .


وأكد العمل على إعادة هيكلة الموارد البشرية بالإدارات المحلية وتفعيل ورفع معدلات الأداء ودراسة الاحتياجات الأساسية وسد العجز، وذلك طبقًا للجدول الزمني المحدد للموضوعات التى سيتم التدريب عليها.

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