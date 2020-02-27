إجراء 359 عملية مياه بيضاء وزرقاء للأكثر احتياجا في الغربية

أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الخميس، إجراء 359 عملية عيون لأهالي المحافظة متمثلة فى المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية بالمجان.





وجاء ذلك خلال شهر فبراير الجاري حفاظ على مواطني القري الاكثر احتياجا.





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وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذا يأتى ضمن مبادرة مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، للفئات الأكثر احتياجا وأبناء القرى الاكثر احتياجا .



