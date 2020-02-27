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محافظات

إجراء 359 عملية مياه بيضاء وزرقاء للأكثر احتياجا في الغربية

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:01 م
عملية مياه بيضاء
عملية مياه بيضاء
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احمد علي
أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الخميس، إجراء 359 عملية عيون لأهالي المحافظة متمثلة فى المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية بالمجان.

وجاء ذلك خلال شهر فبراير الجاري حفاظ على مواطني القري الاكثر احتياجا.

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وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذا يأتى ضمن مبادرة مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون، للفئات الأكثر احتياجا وأبناء القرى الاكثر احتياجا .

كما أوضحت أنه من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة التي تتبناها جمعية الأورمان بالتعاون والتنسيق مع المديرية، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
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