توابع كورونا.. السعودية: تعليق الشعائر الدينية مؤقتا كإجراء احترازي خشية انتشار الوباء.. والكويت: إجازات أسبوعين للعائدين من الخارج تحسبا للعدوى

العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقت، وفي أعقاب ذلك كشفت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الخاصة التي تقوم بها لتعقيم المسجد الحرام والمسجد النبوي. وقالت السلطات السعودية إن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراضوزيارةمؤقت، وفي أعقاب ذلك كشفت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الخاصة التي تقوم بها لتعقيم المسجد الحرام والمسجد النبوي.





ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها تقوم بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه.





وأشارت الرئاسة إلى أنه يتم رفع 13500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.





من جانبه، قال جابر بن أحمد ودعاني، مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إن "عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميًا".





وأضاف: "الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربعة مرات في اليوم، وتتم عملية الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة".





ويأتي ذلك بعد قرار السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، وكذلك تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.



