توابع كورونا.. السعودية: تعليق الشعائر الدينية مؤقتا كإجراء احترازي خشية انتشار الوباء.. والكويت: إجازات أسبوعين للعائدين من الخارج تحسبا للعدوى

- السعودية: حزمة إجراءات احترازية استباقية مشددة في مكافحة انتشار فيروس كورونا
- إيران تمنع صلاة الجمعة في المساجدالكويت تمنح العائدين من الخارج إجازة إجبارية لمدة أسبوعين
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم،الخميس، حزمة قرارات عاجلة بشأن وقف تفشي فيروس كورونا في المنطقة العربية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد، وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه بإذن الله.
وأضاف البيان: "واستكمالًا للجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، فقد قررت حكومة المملكة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا".
وتابع: "وقررت أيضًا تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".
وقال البيان: "ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول".
استمرار عمليات التطهير بشكل مستمر
وقالت السلطات السعودية إن قرار تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقت، وفي أعقاب ذلك كشفت عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الخاصة التي تقوم بها لتعقيم المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها تقوم بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه.
وأشارت الرئاسة إلى أنه يتم رفع 13500 سجادة يوميا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها.
من جانبه، قال جابر بن أحمد ودعاني، مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، إن "عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يطوى السجاد ويرفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا، وتستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميًا".
وأضاف: "الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربعة مرات في اليوم، وتتم عملية الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة".
ويأتي ذلك بعد قرار السعودية تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة، وكذلك تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.
واستثنت السلطات من قراراتها السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية، وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.
إيران تمنع صلاة الجمعة في المساجد
من جانبها، قررت السلطات الإيرانية، أمس، الأربعاء، منع إقامة صلاة الجمعة في المدن التي تشهد انتشارا لفيروس كورونا المستجد.
وقررت السلطات الإيرانية إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في البلاد بسبب فيروس كورونا القاتل.
وأعلنت السلطات الإيرانية، وفاة 19 شخصا بسبب فيروس كورونا الجديد، وإصابة 44 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت قناة "العربية"، عن المعارضة الإيرانية تأكيدها انتشار فيروس كورونا في سجني إيفين وجوهردشت، لافتة إلى أن هذا الأمر يعد مسألة خطيرة جدا.
كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، اتهم في وقت سابق من أمس الأربعاء، الولايات المتحدة بنشر الخوف من فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لوكالة "إرنا" الإيرانية، أكد روحاني، أنه لا يوجد قرار بفرض الحجر الصحي على أي مكان أو مدينة بسبب كورونا، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يتم من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.
الكويت إجازة إجبارية للعائدين من الخارج
من جانبها، اتخذت السلطات الكويتية قرارا عاجلا لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، الذي دخل البلاد قادما من إيران.
وبحسب وكالة "الأنباء" الكويتية، قررت وزارة التجارة والصناعة إيقاف نشاط المعارض التجارية والمهرجانات التسويقية المؤقتة، إضافة إلى وقف إصدار التراخيص لها حتى إشعار آخر.
وقالت الوزارة في بيان لها إن قرار الإيقاف جاء بناءً على التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي؛ للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس الجديد "كوفيد 19".
وسجلت الكويت 26 حالة إصابة بفيروس كورونا، كما أعلنت الحكومة منح إجازة 14 يوما لكل العائدين من الخارج تحسبا لتعرضهم للفيروس واتقاءً للعدوى.