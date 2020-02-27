AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على تفاصيل مبادرة 365 يوم صحة لتوفير أسرة الرعاية المركزة

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:05 م
الدكتور حسام عبدالغفار،
الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن مبادرة "365 يوم صحة" تتيح للجمهور التواصل بشكل مختلف، فالمبادرة هي عبارة عن منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت، فيدخل المواطن عليها ويقوم بتسجيل البيانات كمواطن طالب خدمة ما ويذكر ما يحتاجه من خدمة سواء كيس دم أو سرير في الرعاية أو ما شابه ذلك، وتصوير التقرير الطبي مرفق بالرسالة.


وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن هذه الرسالة تصل في نفس اللحظة لأكثر من 350 طبيبا في مختلف المستشفيات الجامعية، ويتم الرد على هذا المواطن من خلال رقمه الخاص.


وأوضح الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أن الدولة تدفع ثمن الممارسات الصحية والطبية الخاطئة، وعلى سبيل المثال زادت نسبة الولادة القيصرية في مصر على 52%، أي بين كل 100 سيدة تلد 52 سيدة تلد قيصري.


وأكد أن هذا الرقم مفزع جدًا لأن الولادة هى الولادة الطبيعية، مشيرًا إلى أنه عندما وصلت نسبة الولادة القيصرية إلى 18% في واحدة من الدول الأوروبية كانت كارثة وتم التعامل معها بعمل حملات وبرامج قومية لعودة الولادة الطبيعية لتخفيض الرقم إلى 5%.


وأشار إلى أن تلك الزيادة غير المنطقية ترجع إلى الأطباء والمرضى، فكل منهم مكلف بدور، وهناك ثقافة زادت بين السيدات وهي أن الولادة القيصرية أحسن وأسهل وآمن من الطبيعية..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرة الولادة أثناء الحمل.. رسالة دكتوراه جديدة بـ تمريض المنصورة

الأعلى في العالم.. حقائق صادمة عن الولادة القيصرية في مصر

التعليم العالي: إطلاق أول منصة إلكترونية لربط المريض بالمستشفيات الجامعية الأسبوع المقبل

وزير التعليم العالي:500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية

وزير التعليم العالي يزور مستشفيات جامعة بنها.. عبدالغفار: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.. وتطبيق 365 صحة يحقق نجاح التواصل بين المواطنين

بروتوكول تعاون بين التعليم العالي والصحة لدعم مبادرة دعم صحة المرأة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. استئصال شيرين عبد الوهاب لورم بالرحم.. بكاء إلهام شاهين ويسرا.. غضب أصالة

بعد إلغاء العمرة.. السعودية: غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميا بسبب كورونا..صور

كورونا بين الناس والحرم.. القصة الكاملة لمحطات تاريخية انقطع فيها طريق المسلمين إلى بيت الله

حارس الراحل مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن محاولات اغتياله

الصين تتخذ قرارا جريئا لمكافحة فيروس كورونا

السيسي يسمح بزواج علاء رضوان من منية التومي.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير