تعرف على تفاصيل مبادرة 365 يوم صحة لتوفير أسرة الرعاية المركزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن مبادرة "365 يوم صحة" تتيح للجمهور التواصل بشكل مختلف، فالمبادرة هي عبارة عن منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت، فيدخل المواطن عليها ويقوم بتسجيل البيانات كمواطن طالب خدمة ما ويذكر ما يحتاجه من خدمة سواء كيس دم أو سرير في الرعاية أو ما شابه ذلك، وتصوير التقرير الطبي مرفق بالرسالة.





وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن هذه الرسالة تصل في نفس اللحظة لأكثر من 350 طبيبا في مختلف المستشفيات الجامعية، ويتم الرد على هذا المواطن من خلال رقمه الخاص.





وأوضح الأمين العام للمستشفيات الجامعية، أن الدولة تدفع ثمن الممارسات الصحية والطبية الخاطئة، وعلى سبيل المثال زادت نسبة الولادة القيصرية في مصر على 52%، أي بين كل 100 سيدة تلد 52 سيدة تلد قيصري.





وأكد أن هذا الرقم مفزع جدًا لأن الولادة هى الولادة الطبيعية، مشيرًا إلى أنه عندما وصلت نسبة الولادة القيصرية إلى 18% في واحدة من الدول الأوروبية كانت كارثة وتم التعامل معها بعمل حملات وبرامج قومية لعودة الولادة الطبيعية لتخفيض الرقم إلى 5%.





وأشار إلى أن تلك الزيادة غير المنطقية ترجع إلى الأطباء والمرضى، فكل منهم مكلف بدور، وهناك ثقافة زادت بين السيدات وهي أن الولادة القيصرية أحسن وأسهل وآمن من الطبيعية..