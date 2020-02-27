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توك شو

أولها مصر.. 3 دول عربية تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري

عرضت فضائية "سكاى نيوز" تقريرا عن محاربة الدول العربية لفيروس كورونا.

وجاء في التقرير، أن "الامارات العربية المتحدة" تعاملت مع فيروس كورونا  حسب المعايير الطبية المعتمدة عالميا، بالإضافة إلى اتخاذها إجراءات احترازية للتصدي للفيروس، وذلك من خلال مراقبة المصابين عن كثب وتكرار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم كل فترة .

كما علقت الإمارات كافة الرحلات الجورية الى مدينة ووهان الصينية، وكذلك تعليق كافة الرحلات المتجهة والقادمة من الصين عدا بكين، مع اشتراط إجراء فحوص طبية دقيقة لكل القادمين.

وفيما يخص" المملكة العربية السعودية" قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية، ومنها تعليق رحلات الطيران الى مدينة "جوانزو" الصينية، بالاضافة الى التريث في السفر إلى ايطاليا واليابان حاليا، بالاضافة الى تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة وجاهزية كافة المنشآت الصحية بها.

واشار التقرير، إلى أن مصر اتخذت إجراءات احترازية مشددة للتعامل مع فيروس كورونا، بالاضافة الى حرصها الشديد على شفافية التعامل مع فيروس كورونا ، مع تقديم الرعاية الطبية الدقيقة للقادمين من الصين.
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