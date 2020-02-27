"معًا لسكك حديد آمنة".. احذر هذه الأفعال تعرض حياتك للخطر.. فيديو

واصلت وزارة النقل حملتها الموسعة لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند إستخدام مرفق السكك الحديدية وذلك للمحافظة على سلامتهم وأرواحهم.









ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو جديدا عن مخاطر إقتحام المزلقانات وهي مغلقة وضرورة اتباع تعليمات السلامة والأمان عند عبور المزلقانات للمحافظة على ارواح المواطنين.









وكانت الوزارة قد أطلقت منذ عدة أيام حملة موسعة تحت عنوان" معًا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.