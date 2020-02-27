تصرف "مثير للاشمئزاز" من مسافر على متن رحلة جوية

قرر مسافر على متن رحلة جوية توثيق تصرف مزعج أقدم عليه الراكب الجالس بجواره مباشرة قبل إقلاع الطائرة، حيث شرع في قص أظافره وكان يتصرف وكأنه في منزله، الأمر الذي أثار استياء العديد من ركاب الطائرة.





وقام أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويُدعى "ديفيد كيم" وهو من مدينة "سان فرانسيسكو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، بمشاركة لقطات مصورة لهذا المسافر أثناء قيامه بقص أظافره خلال الرحلة الجوية التي كانت مدتها ساعتان ونصف.





وكانت اللقطات مصحوبة بتعليق ساخر جاء فيه "لا.. تفضل وقم بقص أظافرك على متن الطائرة"، مع إضافة رمز تعبيري يعبر عن مدى انزعاجه من مثل هذا التصرف.



