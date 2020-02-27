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منوعات

تصرف "مثير للاشمئزاز" من مسافر على متن رحلة جوية

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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هدير علاء
قرر مسافر على متن رحلة جوية توثيق تصرف مزعج أقدم عليه الراكب الجالس بجواره مباشرة قبل إقلاع الطائرة، حيث شرع في قص أظافره وكان يتصرف وكأنه في منزله، الأمر الذي أثار استياء العديد من ركاب الطائرة.

وقام أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ويُدعى "ديفيد كيم" وهو من مدينة "سان فرانسيسكو" بولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، بمشاركة لقطات مصورة لهذا المسافر أثناء قيامه بقص أظافره خلال الرحلة الجوية التي كانت مدتها ساعتان ونصف.

وكانت اللقطات مصحوبة بتعليق ساخر جاء فيه "لا.. تفضل وقم بقص أظافرك على متن الطائرة"، مع إضافة رمز تعبيري يعبر عن مدى انزعاجه من مثل هذا التصرف.

وأثارت هذه اللقطات استياء عدد كبير من الرواد، الذين انتقدوا ما فعله المسافر، ووصفوا تصرفه بـ"المثير للاشمئزاز" و"المزعج" و"غير اللائق"؛ وتداولت مواقع إخبارية عالمية عدة مؤخرًا اللقطات التي ترصد ذلك الموقف.
تصرف "مثير للاشمئزاز" من مسافر على متن رحلة جوية
تصرف "مثير للاشمئزاز" من مسافر على متن رحلة جوية
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تصرف "مثير للاشمئزاز" من مسافر على متن رحلة جوية

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