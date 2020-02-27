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تعليم

تفاعل من طلاب جامعة عين شمس مع نشاط Our vision بكلية الألسن

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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قســــم التعليم
شهدت جامعة عين شمس، اليوم الخميس، تفاعلاً كبيرًا من الطلاب مع نشاط "Our vision" بكلية الألسن، والذي يقيم ورش عمل في مجالات متعددة مثل التسويق والمبيعات والموارد البشرية والمحاسبة، حيث يعد من الأنشطة القديمة في الكلية والجامعة بشكل عام، حيث بدأ بجامعة القاهرة منذ أربعة عشر عاماً وثمانية أعوام بجامعة عين شمس. 

وأكد مصطفى محمد، المسئول عن النشاط وطالب بكلية التجارة في تصريح لـ"صدى البلد"، أن النشاط يهدف لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وبين سوق العمل من خلال ورش عمل في مجالات متعددة المجالات المتاحة بجامعة عين شمس مثل التسويق والمبيعات والموارد البشرية والمحاسبة. 

وذكر أن النشاط حملته تحت مسمى ذو بصمة لجلب الطلاب وتأهيلهم في هذه المجالات وبنهاية الموسم يعقد المؤتمر الختامي الذي يحاكي الواقع العملي. 

وتبدأ المحاضرات الخاصة بالنشاط في خلال الترم الثاني وتستمر لمدة شهرين يومي الجمعة والسبت، ويسعى النشاط لمساعدة الطلاب وتقريبهم من سوق العمل ويكون كل هذا البرنامج بلا مقابل ويقدم للطلاب مجانًا. 

وقال "مصطفى" إن النشاط يجعل الطالب يعيش أجواء سوق العمل ويكتسب الخبرات المطلوبة بدون أن تعيقه عن دراسته، كما تنمى لدى الطلاب المهارات الشخصية من خلال ما تقدمه لهم من ورش عمل وأحداث مختلفة عن دراستهم. 
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