فني يقتل صاحب مصنع بسبب الخلاف على أولوية المروية في شبرا الخيمة

قتل فني شاب بسبب الخلاف على أولوية المرور فى الشارع بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من "خالد ع"34 عاما صاحب ورشة تصنيع كراسي بحدوث مشاجرة بين شقيقه "أحمد ع ع" 33 عاما صاحب مصنع كراسي بناحية "أم بيومي" – دائرة مركز قليوب ومقيم ذات الناحية، و"أحمد ع ا" شهرته أحمد عماد الزغبي 25 عاما فني ألوميتال– بدائرة القسم.





وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة الخلاف على أولوية المرور حال سير شقيقه بالسيارة خاصته والمشكو في حقه بالدراجه النارية دفع خلالها الأخير شقيقه ما أدى لسقوطه أرضا وارتطام رأسه بالطريق وإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة لإسعافه إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.