تعاون بين المصريين الأحرار والبنك الأهلي للتيسير على مقدمي تدريب المشروعات الصغيرة

قام وفد بحزب المصريين الأحرار أمانة مطروح برئاسة مني يوسف أمينة التدريب والتثقيف بالحزب بزيارة البنك الأهلي المصري بمدينة مرسي مطروح لبحث أوجه التعاون بين الحزب والبنك الأهلي للتيسير علي المتقدمات للتدريب علي المشروعات الصغيرة.





كان في استقبال الوفد محمد الغمري مدير البنك الأهلي المصري فرع مطروح والذي رحب بالتعاون المثمر مع الحزب لخدمة أبناء مطروح بما يحقق خطة الدولة في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المنشودة للأسرة والدولة.





جاء ذلك بناءً على توجيهات سلطان الشيخ الزعيري امين عام الحزب بمطروح بعد قيام أمانة التدريب والتثقيف بالحزب بعقد دورة ريادة أعمال للسيدات للتدريب علي إقامة المشروعات الصغيرة والذي لقي ترحيب واسع بين المشاركات بالدورة تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.