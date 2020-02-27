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ثقافة

أول صور لـ مسلة ميدان التحرير بعد إزالة الستائر الخضراء

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:10 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أجرت كاميرا موقع "صدى البلد" جولة في ميدان التحرير اليوم، الخميس، حيث رصدنا خلالها تواصل أعمال ترميم المسلة الموضوعة في قلب الميدان. 

كانت وزارة السياحة والآثار انتهت قبل أيام من تركيب آخر أجزاء المسلة من أعلى، فيما استمرت أعمال الترميم وهي محاطة بستائر خضراء كانت تخفيها عن المارة في الميدان. 

وكانت المسلة غير واضحة للمارة، إلا أننا رصدناها اليوم وقد تمت إزالة الستائر وظهرت المسلة واضحة تمامًا، وسط سقالات يستخدمها المرممون لإتمام العمل. 

وظهرت نقوش المسلة واضحة وهي منقولة من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية، وكانت مقسّمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي على شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا. 

ويصل وزن المسلة إلى حوالي 90 طنا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفا أمام أحد المعبودات، بالإضافة إلى الألقاب المختلفة له، وقد ظهرت واضحة بعد اكتمال تجميعها كاملة ووضعها في الميدان.
أول صور لـ مسلة ميدان التحرير بعد إزالة الستائر الخضراء
أول صور لـ مسلة ميدان التحرير بعد إزالة الستائر الخضراء
أول صور لـ مسلة ميدان التحرير بعد إزالة الستائر الخضراء
أول صور لـ مسلة ميدان التحرير بعد إزالة الستائر الخضراء
أول صور لـ مسلة ميدان التحرير بعد إزالة الستائر الخضراء
أول صور لـ مسلة ميدان التحرير بعد إزالة الستائر الخضراء
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