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توك شو

شاهد.. لحظة سقوط نيزك في ولاية أريزونا الأمريكية

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:17 م
لحظة سقوط نيزك في
لحظة سقوط نيزك في ولاية أريزونا الأمريكية
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فرح علاء الخولي

عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو للحظة سقوط نيزك في ولاية أريزونا الأمريكية، مساء أمس الأربعاء.

ويظهر الفيديو، الذي التقطته الكاميرات في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، لحظة سقوط النيزك وإضاءته سماء الولاية الأمريكية.

فيما ذكره موقع "space" الأمريكى فلم ير أحد هذه الصخرة الفضائية العملاقة قادمة، وكان قطر النيزك 60 قدمًا، حيث كان أكبر انفجار نيزك منذ أكثر من 100 عام، كما أنه في وقت لاحق تم العثور على أكبر الشظايا في بحيرة شيباركول، فقد كانت سرعة النيزك أثناء سقوطه 18 كيلومترًا بالثانية (40،000 كيلومتر في الساعة)، وكان قد انفجر في الجو قبل اصطدامه بالأرض على ارتفاع نحو 25 كيلومترًا.

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