تعاون بين «آداب عين شمس» ومركز التطوير والتدريب للمرة الأولى

تسعى خطة كلية الآداب جامعة عين شمس، لتنمية وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال البحث العلمي والنشر الدولي لقطاع العلوم الإنسانية والإجتماعية.





وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب، أن مركز الاستشارات والتدريب بقطاع خدمة المجتمع والبيئة بالكلية يوسع دائرة خدماته لتشمل أبناء الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير لعقد سلسلة من ورش العمل المتميزة لرفع مستوى النشر الدولى بالكلية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.





وذكر الدكتور طارق منصور، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أن فكرة التعاون المشترك بين المركزين قد لاقت دعما من عميد الكلية، وكذلك من الدكتور.. نيفين عاصم مديرة مركز التدريب والتطوير التى أشادت بمستوى الورشة التي تنفذ للمرة الأولى فى قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة.





وقال إن المتدربين أصبحت لديهم مهارات الكتابة الأكاديمية والتعامل مع المجلات العلمية العالمية.



