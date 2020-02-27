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أخبار البلد

البدراوي يكشف عن خطوات التصويت في انتخابات التجديد النصفي لـ المهندسين

الخميس 27/فبراير/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
يتم فتح باب التصويت للمهندسين فى كل المحافظات لاختيار من يمثلهم خلال الفترة القادمة غدا فى العاشرة صباحا في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين. 

ولمعرفة خطوات الانتخاب التقينا بأحد المرشحين هو المهندس مايكل جرجس البدراوى المرشح على عضوية شعبة مدنى تحت السن رقم ٢٧ بالنقابة العامة.

وأوضح ان هناك خطوطا لنقل المهندسين فى اماكن التجمعات تحددها كل نقابة فرعية للتسهيل على المهندسين وايضا امكانية دفع الاشتراك امام اللجان عن طريق الدفع المباشر او خدمات اخرى فورية ثم يجب على المهندس الدخول على الموقع http://www.syn.eea.org.eg/ENT2020.ASPX لمعرفة مكان ورقم لجنته الانتخابية.

وعند وصوله للجنه الانتخابات يقوم بالتسجيل ويأخذ ورقة تسلم داخل اللجنة يتسلم بها أوراق التصويت للنقابة الفرعية التابعة له وايضا الشعبة الخاصة به يختار من الاولى مجلس النقابة الفرعية ومن الاخرى اعضاء فوق وتحت السن من الشعبة المنتمى إليها ثم يتم وضعهما فى الصندوق  

وتستمر العملية الانتخابية حتى الساعة ٧ مساء وبعد ان يغلق القاضي اللجنة يبدأ جمع الصناديق والفرز ويتم تجميع الكشوفات حتى إعلان النتيجة.
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