صناعة البرلمان تشيد بتكليفات الرئيس السيسي إقامة معارض ثابتة ومتحركة للمنتجات

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتنظيم معارض ثابتة في الوزارات ومعارض متحركة بالجامعات للمنتجات والصناعات التي تنتجها عددا من الجهات الوطنية بالدولة.





وأكد "عامر" فى بيان له أصدره اليوم، أهمية الخطوة التى اتخذتها وزارة الإنتاج الحربى بقيادة اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلي 4 وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع للتنسيق المشترك لتجهيز المعارض الصناعية المزمع إقامتها.



