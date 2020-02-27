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محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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همت الحسينى
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمناقشة سبل دفع عجلة الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة. 

واستعرض محافظ الدقهلية مع رئيس الهيئة بحث توفير احتياجات المناطق الصناعية بالمحافظة وتوفير الخدمات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المتوقعة وتذليل العقبات أمام البدء في تشغيل المشروعات. 

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل على تيسير إجراءات إقامة مشروعات استثمارية وتسهيل آليات عملها لزيادة عدد المشروعات الأمر الذي يخلق فرص عمل جديدة ويضاعف حجم الإنتاج ويرفع جودته نظرا لوجود منافسة إيجابية تصب في صالح المواطنين. 

وأضاف محافظ الدقهلية أننا نسعى بكل السبل المتاحة لتوفير مناخ مناسب للمستثمرين وتشجيعهم على زيادة حجم الاستثمار للمشروعات القائمة والسعي لإقامة مشروعات جديدة تمثل قيمة مضافة لسوق الاستثمار. 

ومن جانبه عبر المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن سعادته لوجوده في محافظة الدقهلية وقال إنها تستحق كل الدعم لتوفير وتعظيم فرص الاستثمار فهي محافظة عريقة بأهلها ولديها إمكانيات تسمح بفتح آفاق جديدة للاستثمار.
محافظ الدقهلية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
محافظ الدقهلية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
محافظ الدقهلية يستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
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