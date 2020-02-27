انطلاق المؤتمر الدولي لدعم صناعة الدواجن الوطنية بالغردقة

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي لدعم صناعة الدواجن الوطنية وحمايتها، مساء اليوم الخميس، بقاعة مجمع الإعلام بمدينة الغردقة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.





من ناحيته، أكد الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، أن المؤتمر، ينطلق تحت عنوان "صناعة الدواجن بين التحديات ورؤية أفضل للمستقبل "، وأن محافظة البحر الأحمر تعد مكانًا مناسبًا وأرضا خصبة لتوطين تلك الصناعة بها وفتح أسواق جديدة للشباب.

وعن أهداف المؤتمر، قال "سلمي": إنه يتناول تقييم المخاطر الوبائية لأمراض الدواجن المختلفة، ضرورة توصيف الخرائط الوبائية لأمراض الدواجن بمصر، برامج الوقاية والتحصين ضد الأمراض المختلفة، تطوير لقاحات محلية لأمراض الدواجن بدلا من المستورد، رؤية مستقبلية لإنتاج الدواجن بمصر.



