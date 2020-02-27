البرلمان في أسبوع.. النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية.. زيادة الضريبة المضافة على السجائر.. إقرار قانوني الإرهاب والبيانات الشخصية.. وعبد العال يلتقي وزيري التعليم العالي والتموين

أسبوع حافل للبرلمان بإقرار 5 تشريعات و6 اتفاقيات

المجلس يقر:

تعديل قانون مكافحة الإرهاب

تعديل قانون الكيانات الإرهابية

قانون حماية البيانات الشخصية

-قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل ضريبة الدخل









شهد مجلس النواب، أسبوعا برلمانيا حافلا، بإقرار 5 قوانين بشكل نهائي، والموافقة على 6 اتفاقيات دولية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلسى النواب المصرى والشيلى، وزيادة القيمة المضافة على السجائر والدخان، وإحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم، كما نكس المجلس أعلامه حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.





ويستعرض التقرير التالي نشاط المجلس من 23 إلى 27 فبراير:





أولًا: نشاط رئيس مجلس النواب

- استقبل الدكتور على عبد العال؛ ايفان فلوريس جارسيا، رئيس مجلس النواب التشيلي، وأكد "عبد العال" خلال اللقاء أن:

- مصر وتشيلي تربطهما علاقات طيبة وراسخة وهناك تنسيق كامل في جميع المحافل الدولية.

- نقدر لدولة تشيلي مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

- من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب التشيلى أن تاريخ مصر الحضاري ملهم ويجب تدريسه بشكل إلزامي في جميع أنحاء العالم.

- كما وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين المجلسين بهدف تعزيز الإطار المؤسسي وتنسيق أنشطة التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التشريع والتدريب على المستويات النيابية والبرلمانية.





- شارك الدكتور على عبد العال فى الاحتفالية التي أقامتها سفارة الكويت بالقاهرة بمناسبة العيد الوطنى الـ 59 لدولة الكويت، حيث أكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيًا لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.





- أكد الدكتور على عبد العال خلال استقباله الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تقديم الوزارة دراسة سريعة بشأن تسعير عادل للمحاصيل الزراعية، خاصة محصول قصب السكر، كونه مطلبًا أساسيًا للفلاح المصرى.





- وخلال استقبال على عبد العال، لوزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، كشف "الوزير" عن قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار 2020 عامًا لرفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة بكل الجامعات المصرية وأهمية التركيز على حركة الابتعاث المصرية للخارج.





- قرر مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وعضوية وكيلى المجلس، والمستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.





ثانيًا: الجلســـــات العامـــــة لمجلس النواب

جلسة الأحد 23 فبراير 2020

- وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.

- وافق المجلس على تعديل قانونى تنظيم السجون ومكافحة الإرهاب ، مع إحالتهما إلى مجلس الدولة للمراجعة.

- أدى النائب محمد أبو العينين اليمين الدستورية، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة.

- أعلن الدكتور رئيس المجلس خلو مقعد الدائرة الثالثة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، وذلك بعد وفاة النائب "على الكيال"، والمجلس يقف دقيقة حدادا على روح النائب الراحل.

- هنأ الدكتور "عبد العال" النائب كريم درويش لتوليه رئاسة الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يتوانى عن تقديم أي دعم لإنجاح الرئاسة المصرية لجمعية برلمانات المتوسط.

- وافق المجلس على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 21 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسات الحكومة في شأن موضوعات مختلفة.

- أحال المجلس 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

- وافق المجلس على 6 اتفاقيات تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، وهى:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الفني لعام 2017.

-قرار رئيس الجمهورية رقم " 48 " لسنة 2020 بالموافقة على التعاون المالى لعام 2017.

- قرار رئيس الجمهورية رقم " 49 " لسنة 2020 بالموافقة على التعاون المالى لعام 2018.

- قرار رئيس الجمهورية رقم " 50 " لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتعاون الفني.

- قرار رئيس الجمهورية رقم " 51 " لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن دعم المكون المصرى في المشروع العالمى "الهجرة من أجل التنمية".

- قرار رئيس الجمهورية رقم " 52 " لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمشروع "حوار الخبراء بشأن ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعى".





جلسة الاثنين 24 فبراير 2020

- وافق المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور على عبد العال نهائيًا وبأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على " 5 " مشروعات قوانين، وهى:

- تعديل قانون مكافحة الإرهاب.

- تعديل قانون الكيانات الإرهابية.

- قانون حماية البيانات الشخصية.

- قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى.

- مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل قانون الضريبة على الدخل.

- كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة على السجائر والتبغ والدخان.

- وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، على أن تستكمل المناقشات في جلسة لاحقة بعد ما شهدته بعض مواده من جدلًا حول بعض المواد.

- هنأ المجلس النائبة ماريان عازر لاختيارها عضوًا في المجلس الاستشاري الدولى للتكنولوجيا في مؤسسة "إيساكا".

- أحال المجلس 66 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.

- أحال المجلس 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

- أحال المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة شمال سيناء إلى اللجنة التشريعية.





جلسة الثلاثاء 25 فبراير 2020

- نعى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال؛ رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك لما قدمه للوطن كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة التي تولى فيها قيادة القوات الجوية، وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية.

- ناقش المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ووافق عليه في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.



- استكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون البناء الموحد، حيث تم الموافقة على 17 مادة على أن يستكمل مناقشة باقى المواد في جلسة أخرى.

- أحال المجلس مشروع قانون تعديل مكافحة غسيل الأموال إلى اللجنة التشريعية.

- أحال المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات إلى لجنة الخطة والموازنة.