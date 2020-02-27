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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشدد على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بالمطارات والموانئ

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ايمن محمد
شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  على زيادة الإجراءات الوقائية في المطارات والموانئ والمنافذ بجنوب سيناء، لمنع دخول أية حالات تحمل الفيروس وخاصة بعد انتشار الفيروس في عدد من دول العالم.

وطالب فودة الدكتور أيمن رخا وكيل  بزيادة الأطباء والتواجد علي مدار ال٢٤ ساعة  في مطار شرم الشيخ الدولي ومنفذ طابا البري  وميناء نويبع، مشيرا إلى أنه سوف يتابع بصفة يومية  تقارير الصحة  وطالب فحص  كل القادمين من دول قريبة من الصين وكذلك الدول التي أعلنت  بها حالات مصابة بالفيروس.


جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي  الأخيرة  التي عقدت بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ  وبحضور نواب الشعب ورؤساء المدن ومديري العموم.


وأكد  الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة  بجنوب سيناء  إن يوجد أطباء وفحص وحجر صحي بجميع  المطارات والموانئ والمنافذ   بالإضافة لمتابعة  السفن القادمة  لمنطقة بترول بلاعيم بابورديس  والتي يوجد علي متنها صينيين  مشيرا إلي أن هناك كروت متابعة  تتم في المطارات والموانئ.

وطمئن رخا المحافظ بالإجراءات الوقائية التي تتم  بالموانئ  والمطارات والمنافذ  وطالب المواطنين بعدم الاستجابة للشائعات  مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تدخل مصر اية حالة كورونا  إيجابية.

ومن ناحية أخري طالب رخا  رؤساء المدن بسرعة استخراج التصاريح  للمباني والوحدات الصحية  التي يجري بها بناء وتطوير استعدادا  لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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