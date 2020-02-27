محافظ جنوب سيناء يشدد على الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بالمطارات والموانئ

شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على زيادة الإجراءات الوقائية في المطارات والموانئ والمنافذ بجنوب سيناء، لمنع دخول أية حالات تحمل الفيروس وخاصة بعد انتشار الفيروس في عدد من دول العالم.





وطالب فودة الدكتور أيمن رخا وكيل بزيادة الأطباء والتواجد علي مدار ال٢٤ ساعة في مطار شرم الشيخ الدولي ومنفذ طابا البري وميناء نويبع، مشيرا إلى أنه سوف يتابع بصفة يومية تقارير الصحة وطالب فحص كل القادمين من دول قريبة من الصين وكذلك الدول التي أعلنت بها حالات مصابة بالفيروس.







