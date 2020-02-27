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مرأة

أخيرًا دفا.. هيدى كرم بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها على السوشيال ميديا

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:14 م
هيدى كرم
هيدى كرم
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نهى هجرس
نشرت الفنانة هيدى كرم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها هيدى كرم، بقميص أنيق ومميز يتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة باللون الأبيض المطعم بالذهبى الذى يبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيدى كرم، فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الموف الفاتح الذى يتناسب مع إطلالتها.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمال ملامحها.


واختارت مجموعة بسيطة من الأكسسوارات عبارة عن مجموعة من السلاسل الذهبية حول الرقبة.

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