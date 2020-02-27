نقيب المعلمين يشارك في الحوار المجتمعي عن قانون الإدارة المحلية

أ كد خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن جلسات الحوار المجتمعى التى ينفذها ائتلاف دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية ، ضرورية لتحقيق التوافق المطلوب حول القانون ، وتنفيذ نقاش مطلوب ، من أجل الوصول لأفضل صياغة قابلة للتطبيق.





جاء ذلك خلال مشاركة الزناتى في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني ، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية ، حول قانون الإدارة المحلية.





وأكد الزناتى أن الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية هام وضرورى لأنه يتعلق بالخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين.



