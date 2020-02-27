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أخبار البلد

نقيب المعلمين يشارك في الحوار المجتمعي عن قانون الإدارة المحلية

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن جلسات الحوار المجتمعى التى ينفذها ائتلاف دعم مصر حول قانون الإدارة المحلية ، ضرورية لتحقيق التوافق المطلوب حول القانون ، وتنفيذ نقاش مطلوب ، من أجل الوصول لأفضل صياغة قابلة للتطبيق.

جاء ذلك خلال مشاركة الزناتى في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر برئاسة النائب عبدالهادي القصبى، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني ، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية ، حول قانون الإدارة المحلية.

وأكد الزناتى أن الحوار المجتمعى حول قانون الإدارة المحلية هام وضرورى لأنه يتعلق بالخدمات المباشرة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة توضيح تعريف العامل والفلاح فى المواد المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية ، حتى تطبق النسب الدستورية بشكل دقيق ، بجانب منح الفرصة لأصحاب المؤهلات العليا للترشح فى الانتخابات المحلية، كما دارت المناقشات حول الاختصاصات الممنوحة للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وضرورة ترسيخ التعاون مع المجالس المحلية المنتخبة.
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