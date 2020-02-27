لقطات حية من تأدية الحكومة التونسية اليمين أمام قيس بن سعيد





كان الياس الفخفاخ رئيس الوزراء التونسى قد أعلن الأسبوع الماضي عن تركيبة حكومته، التي قال إنها تهدف إلى "إعادة الأمل والثقة للشعب التونسي"، وتتألف من 30 وزيرًا وكاتبين للدولة، 17 منهم مستقلون .





بينما ينتمي البقيّة إلى حركة النهضة (6 وزراء)، وحزب التيار الديمقراطي (3 وزراء)، وحركة الشعب (وزيران)، وحزب تحيا تونس (وزيران)، وكتلة الإصلاح الوطني (وزيران)، وتضمّ 6 نساء، فيما لا يتجاوز مُعدل أعمار أعضائها 53 عاما.

عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية من وقائع تأدية الحكومة التونسية اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس بن سعيد.