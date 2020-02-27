انطلاق مؤتمر اتحاد رواد الأعمال العرب.. السبت

ويجري خلال اليوم مناقشات دبلوماسية واستراتيجية مع خبراء ورموز المجتمع وتقديم تكريم من اتحاد رواد الأعمال العرب.





كما يشمل المنتدى تقديم عدد من المناقشات العلمية من خلال خبراء الإدارة والقانون والتدريب حول: الجريمة الإلكترونية والأمن المعلوماتي، والقانون الجنائي والدولي والدبلوماسية العربي ومشاركة حول دور الأمم المتحدة في التنمية المستدامة من خلال رئيس منظمة UN-IDPN والمندوب الدائم لدائرة شؤون المرأة والطفل لدى الأمم المتحدة بالشرق الأوسط، من خلال المحاور الرسمية والجلسات التي تثري الحدث.









وتتضمن المحاور الرئيسية والجلسات لمنتدى الآفاق الدبلوماسية العربية: القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية "رؤية حول مصادر القانون الدبلوماسي" -الدبلوماسية العربية في القرن الحادي والعشرين "الفرص والتحديات"-التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية العالمية-التمكين الدبلوماسي للمرأة العربية بين الواقع والمأمول -حصاد الدبلوماسية المصري 2019-2020، بحسب تقاير هيئة استعلامات رئاسة الجمهورية.







