شروط الترشح لمسابقة الأسرة المصرية من ذوي الهمم 2020.. تفاصيل

يطلق المجلس القومى لشئون الإعاقة مسابقة الأسرة المصرية فى مارس 2020 ، واختيار المثالى من ذوي الهمم ودوره فى بناء الوطن ورفعة شأنه ، بجميع محافظات الجمهورية ، ويتيح التقدم لكافة المواطنين خلال موقع المجلس .



أعلن المجلس أن المسابقة تشمل الشروط الآتية : من لهم قصة كفاح فى تربية الأبناء والإخوة والأخوات ، والمحافظة على كيان الأسرة المصرية ودمج وتمكين أبنائهم أو إخوتهم فى المجتمع والوصول بهم للتفوق فى المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو المناصب القيادية، أن يكون أبناؤهم أو إخوتهم حصلوا على شهادات تعليمية أو وظائف إلا فى حالة الإعاقة الذهنية ، ألا يقل السن عن 50 عاما يستثنى من السن الأخت أو الأخ أو الابنة أو الابن، ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد ، ألا يكون قد سبق تكريمهم فى مسابقات مماثلة.



وأما عن إجراءات الترشح للمسابقة أكد المجلس أنه يتم رفع المرفقات والمستندات على الموقع وتضمن، بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنيه الإعاقة للمترشح ، صورة بطاقة الرقم القومى للمرشح ، صورة المؤهل للمترشح والابناء ، صور من شهادات ميلاد الأبناء ، صورة شهادات التقدير وأوسمة والجوائز ، صورة شخصية وصورة أسرية .



