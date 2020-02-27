7 سنوات لفرد شرطة في واقعة قتل مواطن خلال مشاجرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى ، اليوم، حكمها بالسجن 7 سنوات لفرد شرطة لاتهامه فى واقعة قتل مواطن بمشاجرة بالأسلحة النارية بمدينة بلبيس، وأصيب المواطن بطلق نارى وتوفى متأثرا بإصابته.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائى، يفيد وصول" أع " لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة .

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وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والجاني فرد الشرطة وآخرين وتم استخدام الأسلحة النارية، وانتقلت قوات الأمن للسيطرة علي الوضع إلا ان القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاههم وتم تبادل أطلاق النيران.

وتبين سقوط المجنى عليه متأثرا بإصابته بطلق نارى، وأن مطلق العيار النارى محدث وفاة المجنى عليه هو الرقيب" أ س "، وبعد الوفاة اتهمت ابنة المجنى عليه الرقيب بالتسبب فى وفاة والدها.

تم إحالة الواقعة لنيابة الزقازيق الكلية، وتحرير المحضر رقم 28381 لسنة 2019 جنايات مركز بلبيس، والتى قررت إحالة الرقيب إلي محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.