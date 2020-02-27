كل ما تريد معرفته عن مشروع سكني بالسعودية .. كيفية الحجز والتسجيل





ما هو تطبيق سكني

برنامج سكني تطبيق سكني للأجهزة الذكية، التي تدعم نظامي، حيث يقدم تطبيق سكني للمستفيدين أكثر من 15 خدمة، تمكنهم من التعرف على الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج سكني وزارة الاسكان للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج سكني والخيارات بكل يسر وسهولة، ويضيف تطبيق سكني سهولة الاستخدام من أي مكان وفي كل الأوقات، ويضيف تطبيق سكني إمكانية التعرف على المشاريع السكنية، وحجز المواعيد لزيارتها. دشن وزارة الإسكان السعودية ، نسخته الحديثة من، التي تدعم نظامي، حيث يقدمأكثر من 15 خدمة، تمكنهم من التعرف على الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمهاوزارة الاسكان للأسر الراغبة في الاستفادة منوالخيارات بكل يسر وسهولة، ويضيفسهولة الاستخدام من أي مكان وفي كل الأوقات، ويضيفإمكانية التعرف على المشاريع السكنية، وحجز المواعيد لزيارتها.

طريقة التسجيل في سكني





المملكة العربية السعودية طريقة التسجيل في سكني ، وفيما يلي نستعرض تفصيليا طريقة التسجيل في سكني وزارة الاسكان السعودية: أوضحت، وفيما يلي نستعرض تفصيليا طريقة التسجيل في سكني





- الدخول عبر موقع سكنى

- تجهيز دفتر العائلة

- تعبئة الحقول المطلوبة، رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد ورمز التحقق.

- عند ملئ الحقول ستصلك رسالة تحمل بداخلها رمز التحقق.











نتيجة الاستعلام سكني



تتيح وزارة الاسكان السعودية قائمة الأسر السعودية التي استفادت من برنامج سكني والحصول على نتيجة الاستعلام سكني عبر الموقع الرسمي سكني وعبر تطبيق سكني وعن طريق التوجه للمقر الخاص بالمشروع مباشرة، كم يتم اصدار نتيجة الاستعلام سكني بشكل كامل. تتيحقائمة الأسر السعودية التي استفادت منوالحصول علىي عبر الموقع الرسمي سكني وعبروعن طريق التوجه للمقر الخاص بالمشروع مباشرة، كم يتم اصدار نتيجة الاستعلام سكني بشكل كامل.





سكني وزارة الاسكان



برنامج سكني وزارة الاسكان هو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان وسكني وزارة الاسكان في عام 2017، وتم تخصيص 280 ألف منتج عبر برنامج سكني وزارة الاسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وزارة الاسكان هو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان و صندوق التنمية العقارية السعودية ، وأطلقوزارة الاسكان في عام 2017، وتم تخصيص 280 ألف منتج عبر برنامج سكني وزارة الاسكان في جميع أنحاء ا





سكني الاراضي المجانية









موقع سكني





موقع سكني جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن، حيث يشمل موقع سكني على حاسبة الدعم، والمشاريع، الاسماؤ والتقارير، المشروعات الجديدة، النتائج ومتابعتها، كما يضم موقع سكني ايضا تحديثات البناء، بخلاف مساحة للاسئلة والاستفسارات، كما يقدم موقع سكني أهم المعلومات الجديدة دوما لمن لا يستخدم التطبيق. وفرت المملكة العربية السعودية عبرجميع المعلومات التي يحتاجها المواطن، حيث يشملعلى حاسبة الدعم، والمشاريع، الاسماؤ والتقارير، المشروعات الجديدة، النتائج ومتابعتها، كما يضمايضا تحديثات البناء، بخلاف مساحة للاسئلة والاستفسارات، كما يقدمأهم المعلومات الجديدة دوما لمن لا يستخدم التطبيق.





القروض السكنية



أعلن برنامج سكني وزارة الاسكان السعودية، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من مستفيدي البرنامج الراغبين في خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، حيث تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن، يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10%من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال سعودي يضاف إلى القرض العقاري المدعوم، الذي يصل إلى 500 ألف ريال. أعلن، اليوم الخميس، عن إطلاقمنالراغبين في خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، حيث تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن، يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10%من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألفيضاف إلى القرض العقاري المدعوم، الذي يصل إلى 500 ألف ريال.





وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان ممثلة بـ برنامج سكني على تسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان"أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70%.





مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين ثلاث فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عاما الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عاما الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عاما وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى. وتشمل





حجز سكني



حتى يتمكن المواطن السعودي من حجز سكني يجب أن الدفعة المقدمة هي الحد الأدنى الذي يجب أن يوفره المستفيد عند الحصول على تمويل عقاري، وتعادل نسبة حجز سكني 10% من قيمة المسكن وذلك حسب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر مؤخرا هذا العام. حتى يتمكن المواطن السعودي منيجب أن الدفعة المقدمة هي الحد الأدنى الذي يجب أن يوفره المستفيد عند الحصول على تمويل عقاري، وتعادل نسبة حجز سكني 10% من قيمة المسكن وذلك حسب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر مؤخرا هذا العام.





سكني نجران





سكني نجران أو اسكان نجران، أحد مشروعات برنامج سكني السعودي، وتتلخص معلومات مشروع سكني نجران كالاتي: يعد مشروعأو ا، أحد مشروعاتوتتلخص معلومات مشروع سكني نجران كالاتي:





- إسم المشروع: إسكان نجران ويطلق عليه سكني نجران

- منطقة مشروع سكني نجران هي مدينة نجران ووحداته فلل

- سعر وحدات سكني نجران يبدأ من 391,000 ريال سعودي

- مجموع الوحدات السكنية الكلي بمشروع سكني نجران هو 1,061 وحدة

- مساحة مشروع سكني نجران 1,260,000 م2

- مطور المشروع هو وزارة الإسكان السعودية

- بدء فترة الحجز كانت 25-12-2018 وبحسب موقع سكني لازال هناك فلل متاحة بـ مشروع سكني نجران السعودي.