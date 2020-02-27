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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مشروع سكني بالسعودية .. كيفية الحجز والتسجيل

الخميس 27/فبراير/2020 - 04:17 م
سكني السعودية
سكني السعودية
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مايكل عياد
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، جميع المعلومات الخاصة بـ برنامج سكني الاسكان السعودي، من ما هو برنامج سكني وكيفية التسجيل في برنامج سكني والموقع الخاص بذلك وشروطه، كما نستعرض دور تطبيق سكني في الوصول للمعلومات ومتابعة الوحدات السكنية والفلل، والذي يأتي كالأتي:

ما هو تطبيق سكني 
دشن برنامج سكني وزارة الإسكان السعودية، نسخته الحديثة من تطبيق سكني  للأجهزة الذكية، التي تدعم نظامي، حيث يقدم تطبيق سكني للمستفيدين أكثر من 15 خدمة، تمكنهم من التعرف على الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها برنامج سكني وزارة الاسكان للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج سكني والخيارات بكل يسر وسهولة، ويضيف تطبيق سكني  سهولة الاستخدام من أي مكان وفي كل الأوقات، ويضيف تطبيق سكني إمكانية التعرف على المشاريع السكنية، وحجز المواعيد لزيارتها.
طريقة التسجيل في سكني 

أوضحت المملكة العربية السعودية طريقة التسجيل في سكني ، وفيما يلي نستعرض تفصيليا طريقة التسجيل في سكني  وزارة الاسكان السعودية:

 - الدخول عبر موقع سكنى 
- تجهيز دفتر العائلة
- تعبئة الحقول المطلوبة، رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد ورمز التحقق.
- عند ملئ الحقول ستصلك رسالة تحمل بداخلها رمز التحقق.



نتيجة الاستعلام سكني 

تتيح وزارة الاسكان السعودية قائمة الأسر السعودية التي استفادت من برنامج سكني والحصول على نتيجة الاستعلام سكني عبر الموقع الرسمي سكني وعبر تطبيق سكني وعن طريق التوجه للمقر الخاص بالمشروع مباشرة، كم يتم اصدار نتيجة الاستعلام سكني بشكل كامل.

سكني وزارة الاسكان

برنامج سكني وزارة الاسكان هو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودية، وأطلق سكني وزارة الاسكان في عام 2017، وتم تخصيص 280 ألف منتج عبر برنامج سكني وزارة الاسكان  في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

سكني الاراضي المجانية

بدء برنامج سكني وزارة الاسكان السعودية بمنتجات هي كالتالي: تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وكان سكني الاراضي المجانية شمل توزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار سكني الاراضي المجانية 85 ألف رقم جديد لـ صندوق التنمية العقارية ابتداءً من شهر فبراير 2017، كما خصص سكني الاراضي المجانية في العام 2018 أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وهي كالتالي: 125 ألف وحدة سكنية، وشمل سكني الاراضي المجانية توزيع 75 ألف أرض سكنية مجانية، و 100 ألف تمويل سكني مدعوم الأرباح.


موقع سكني

وفرت المملكة العربية السعودية عبر موقع سكني جميع المعلومات التي يحتاجها المواطن، حيث يشمل موقع سكني على حاسبة الدعم، والمشاريع، الاسماؤ والتقارير، المشروعات الجديدة، النتائج ومتابعتها، كما يضم موقع سكني ايضا تحديثات البناء، بخلاف مساحة للاسئلة والاستفسارات، كما يقدم موقع سكني أهم المعلومات الجديدة دوما لمن لا يستخدم التطبيق.

القروض السكنية

أعلن برنامج سكني وزارة الاسكان السعودية، اليوم الخميس، عن  إطلاق مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين من مستفيدي البرنامج الراغبين في خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة، حيث تتيح المبادرة الحصول على قرض إضافي حسن، يصرف كدفعة مقدمة تصل إلى 10%من قيمة المسكن، وبحد أقصى مبلغ 95 ألف ريال سعودي يضاف إلى القرض العقاري المدعوم، الذي يصل إلى 500 ألف ريال. 

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص وزارة الإسكان ممثلة بـ برنامج سكني على تسهيل تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، تماشيا مع أهداف برنامج الإسكان"أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70%.

وتشمل مبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين ثلاث فئات عمرية يمكنها الاستفادة من القرض الإضافي الحسن، إذ يمكن للمستفيدين من سن 40 حتى 44 عاما الحصول على 75 ألف ريال، ومن سن 45 إلى 49 عاما الحصول على 85 ألف ريال، ومن سن 50 عاما وأكثر الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال كحد أقصى. 

حجز سكني

حتى يتمكن المواطن السعودي من حجز سكني يجب أن الدفعة المقدمة هي الحد الأدنى الذي يجب أن يوفره المستفيد عند الحصول على تمويل عقاري، وتعادل نسبة حجز سكني  10% من قيمة المسكن وذلك حسب قرار مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر مؤخرا هذا العام.

سكني نجران

يعد مشروع سكني نجران أو اسكان نجران، أحد مشروعات برنامج سكني السعودي، وتتلخص معلومات مشروع سكني نجران كالاتي:

- إسم المشروع: إسكان نجران ويطلق عليه سكني نجران
- منطقة مشروع سكني نجران هي مدينة نجران ووحداته فلل
- سعر وحدات سكني نجران يبدأ من 391,000 ريال سعودي
- مجموع الوحدات السكنية الكلي بمشروع سكني نجران هو 1,061 وحدة
- مساحة مشروع سكني نجران  1,260,000 م2
- مطور المشروع هو وزارة الإسكان السعودية
- بدء فترة الحجز كانت  25-12-2018 وبحسب موقع سكني لازال هناك فلل متاحة بـ مشروع سكني نجران السعودي.
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